Южный вход ВДНХ украсили пять канарских пальм

«На территории ВДНХ снова растут пальмы. В этом году в рамках работ по восстановлению исторического облика ВДНХ три экземпляра финиковой пальмы канарской разместили в Центральном партере. Еще два экземпляра установили возле павильона № 58 (музей славянской письменности “Слово”). Кроме того, этим летом пять величественных деревьев растут и у южного входа на выставку», — говорится в сообщении.
Впервые роскошные пальмы появились на территории ВДНХ в 1939-м, в год открытия выставки. Кавказские и черноморские деревья стояли в кадках вдоль Главной аллеи, а некоторые из них были высажены в открытый грунт. Однако с наступлением первых морозов теплолюбивые деревья погибли, и к началу следующего сезона на выставку привезли новые экземпляры. После Великой Отечественной войны экзотические растения вновь появились на территории ВДНХ. Так, около павильона «Грузинская ССР» посадили финиковую пальму, вокруг которой на зиму сооружали теплое укрытие.
В рамках возрождения ВДНХ планировали привезти и высадить пальмы из Сочи, где эти растения успешно переносят зимний период. Самые морозоустойчивые виды, произрастающие там, — «трахикарпус форчуна» и «бутия» — способны выдержать кратковременное понижение температуры до минус 15 градусов. Но продолжительные московские холода остаются для них опасными: корни этих южных растений подмерзают, что неизбежно приводит к их гибели.
Прошлой осенью ВДНХ получила в подарок от столицы 10 пальм финика канарского. В зимний период растения украшали зал славы центра «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34 «Космос», но с наступлением теплого сезона пальмы высадили на территории выставки в специальных объемных контейнерах. С приходом холодов эти деревья вновь отправят на зимовку в павильон № 34, а летом вернут на их исторические места.