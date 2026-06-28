Южный вход ВДНХ украсили пять канарских пальм

Впервые роскошные пальмы появились на территории ВДНХ в 1939-м, в год открытия выставки. Кавказские и черноморские деревья стояли в кадках вдоль Главной аллеи, а некоторые из них были высажены в открытый грунт. Однако с наступлением первых морозов теплолюбивые деревья погибли, и к началу следующего сезона на выставку привезли новые экземпляры. После Великой Отечественной войны экзотические растения вновь появились на территории ВДНХ. Так, около павильона «Грузинская ССР» посадили финиковую пальму, вокруг которой на зиму сооружали теплое укрытие.