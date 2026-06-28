В Самарской области расширяет запрет на труд любых мигрантов

Сейчас регионы вправе ограничивать привлечение к работе только тех мигрантов, кто трудится по патенту. Законопроект предлагает убрать из статьи слова «осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов». Если поправку примут, субъекты смогут вводить запреты для любых иностранных работников — с патентом, без патента, с видом на жительство или разрешением на временное проживание.