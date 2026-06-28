В Самарской области расширяет запрет на труд любых мигрантов

Группа депутатов 25 июня внесла в Госдуму законопроект № 1271595−8. Документ предлагает поправку в статью 18.1 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Сейчас регионы вправе ограничивать привлечение к работе только тех мигрантов, кто трудится по патенту. Законопроект предлагает убрать из статьи слова «осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов». Если поправку примут, субъекты смогут вводить запреты для любых иностранных работников — с патентом, без патента, с видом на жительство или разрешением на временное проживание.
В 2026 году губернатор Вячеслав Федорищев продлил и расширил перечень запрещённых для мигрантов сфер. Под запрет попали производства продуктов питания (хлеба, кондитерских изделий, молочных и диетических продуктов, детского и лечебного питания), производство двигателей и беспилотных авиасистем, пассажирские перевозки, такси, курьерские службы, торговля, образование и наука. Всего в перечне — более 110 видов деятельности.