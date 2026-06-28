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Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл с 10 шахматистами в Нижнем Новгороде

Гроссмейстер Сергей Карякин наградил победителей «Кубка Сергея Карякина» и провел с десятью лучшими шахматистами сеанс одновременной игры в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Гроссмейстер Сергей Карякин наградил победителей «Кубка Сергея Карякина» и провел с десятью лучшими шахматистами сеанс одновременной игры в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в городской администрации.

В турнире принимали участие 500 человек. Шахматной ареной стал нижегородский парк «Швейцария». Соревнования проходили для нескольких категорий игроков: детски, открытый турнир для всех желающих и специальный турнир для ветеранов СВО.

«Хочется пожелать всем пятилетним, шестилетним, семилетним ребятам, да и всем — в любом возрасте заниматься и побеждать! Чтобы шахматы были важным аспектом в жизни каждого ребенка», — отметил Сергей Карякин.

Напомним, двое юных нижегородцев могут отправиться в арктическую экспедицию.