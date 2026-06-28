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ЦОДИПП: из-за заторов у АЗС в Калининграде затруднено движение транспорта

Во время сильных пробок общественный транспорт будет следовать в объезд.

Из-за заторов у АЗС на улицах Елизаветинской и Ульяны Громовой в Калининграде затруднено движение ряда автобусных маршрутов. Об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.

Из-за затора у АЗС «Tебойл» на улице Елизаветинской затруднено движение автобусов № 40, 48 и 68. Во время сильных пробок они будут следовать в объезд по улице Согласия и далее по действующим схемам движения.

Кроме того, у АЗС «Лукойл» на улице Ульяны Громовой затруднено движение автобусов № 3, 23, 30, 36 и 71. Во время сильных заторов маршруты № 23, 30, 36 и 71 будут следовать в объезд по улицам Интернациональной и Олега Кошевого, а автобус № 3 — по улице Олега Кошевого. При этом из схемы движения временно исключена улица Николая Карамзина.

Изображения: Центр организации движения и пассажирских перевозок.

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