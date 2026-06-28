ЦОДИПП: из-за заторов у АЗС в Калининграде затруднено движение транспорта

Кроме того, у АЗС «Лукойл» на улице Ульяны Громовой затруднено движение автобусов № 3, 23, 30, 36 и 71. Во время сильных заторов маршруты № 23, 30, 36 и 71 будут следовать в объезд по улицам Интернациональной и Олега Кошевого, а автобус № 3 — по улице Олега Кошевого. При этом из схемы движения временно исключена улица Николая Карамзина.