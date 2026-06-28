Магаданский пловец Иван Кожакин завоевал золото на международных соревнованиях в Риме

— Это не просто время — это характер, упорство и годы напряжённых тренировок! От всей души поздравляю Ивана и тренерский состав с этим высоким достижением! Желаю не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и уверенно идти к ним! Весь Магадан гордится тобой, Иван, и будет болеть за тебя на следующих стартах! — написал глава города.