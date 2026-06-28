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Магаданский пловец Иван Кожакин завоевал золото на международных соревнованиях в Риме

Заслуженный мастер спорта из Магадана преодолел 100 метров брассом за 59,49 секунды.

Источник: Комсомольская правда

Магаданский пловец Иван Кожакин одержал блестящую победу на престижных международных соревнованиях Settecolli в Риме. Заслуженный мастер спорта России показал выдающийся результат на стометровке брассом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил в своём канале мэр Магадана, Иван Кожакин преодолел 100 метров брассом за 59,49 секунды. Это время принесло ему золотую медаль.

— Это не просто время — это характер, упорство и годы напряжённых тренировок! От всей души поздравляю Ивана и тренерский состав с этим высоким достижением! Желаю не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и уверенно идти к ним! Весь Магадан гордится тобой, Иван, и будет болеть за тебя на следующих стартах! — написал глава города.

Соревнования Settecolli традиционно собирают сильнейших пловцов мира и являются важным этапом в международном спортивном календаре. Победа Ивана Кожакина на этом турнире — очередное подтверждение высокого уровня российской школы плавания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru