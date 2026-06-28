Восстановить дорогу между селами в Миассе планируют за 10 дней

В Миассе составили план восстановления участка дороги Черновское — Устиново, который размыло после сильного дождя и паводка. Завершить работы специалисты планируют ориентировочно через 10 дней, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.
«В первую очередь специалисты выполнят замену поврежденной водопропускной трубы. Затем проведут отсыпку и уплотнение дорожного полотна скальной породой и грунтом. После высыхания участка будет выполнено асфальтирование», — уточнили в ведомстве.
Восстанавливать участок будут 15 человек с привлечением до 12 единиц техники. Ситуация находится на контроле Миндортранса Челябинской области.
Напомним, размытие дорожного полотна произошло на 9 километре автодороги. Сейчас движение по ней ограничено. Автобусы следуют по измененным маршрутам.