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Восстановить дорогу между селами в Миассе планируют за 10 дней

Миндортранс держит ситуацию на контроле.

Источник: Миндортранс Челябинской области

В Миассе составили план восстановления участка дороги Черновское — Устиново, который размыло после сильного дождя и паводка. Завершить работы специалисты планируют ориентировочно через 10 дней, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«В первую очередь специалисты выполнят замену поврежденной водопропускной трубы. Затем проведут отсыпку и уплотнение дорожного полотна скальной породой и грунтом. После высыхания участка будет выполнено асфальтирование», — уточнили в ведомстве.

Восстанавливать участок будут 15 человек с привлечением до 12 единиц техники. Ситуация находится на контроле Миндортранса Челябинской области.

Напомним, размытие дорожного полотна произошло на 9 километре автодороги. Сейчас движение по ней ограничено. Автобусы следуют по измененным маршрутам.