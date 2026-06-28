Нижегородка лишилась 7 млн рублей в попытках заработать на криптовалюте

Жительница Нижнего Новгорода лишилась семи миллионов рублей в попытках заработать на инвестициях. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Женщина в течение месяца общалась с «куратором», который обещал помочь заработать на бирже. Нижегородка создала криптокошелек и зарегистрировалась на инвестиционной платформе.
После этого она перевела мошенникам деньги. Из них пять миллионов были оформлены в кредит. Получив средства, «куратор» перестал выходить на связь. Нижегородка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские вновь напоминают о том, что обещания высокого дохода на инвестициях — это ловушка аферистов.
Напомним, 55-летняя жительница Сарова перевела мошенникам 195 тысяч рублей.