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Нижегородка лишилась 7 млн рублей в попытках заработать на криптовалюте

Жительница Нижнего Новгорода лишилась семи миллионов рублей в попытках заработать на инвестициях.

Источник: Живем в Нижнем

Жительница Нижнего Новгорода лишилась семи миллионов рублей в попытках заработать на инвестициях. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Женщина в течение месяца общалась с «куратором», который обещал помочь заработать на бирже. Нижегородка создала криптокошелек и зарегистрировалась на инвестиционной платформе.

После этого она перевела мошенникам деньги. Из них пять миллионов были оформлены в кредит. Получив средства, «куратор» перестал выходить на связь. Нижегородка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские вновь напоминают о том, что обещания высокого дохода на инвестициях — это ловушка аферистов.

Напомним, 55-летняя жительница Сарова перевела мошенникам 195 тысяч рублей.