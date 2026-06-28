Распродажа автопарка Каменска-Шахтинского не состоялась из-за неявки покупателей

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в донском регионе за неделю вновь выросли цены на автомобильное топливо, согласно официальным данным Росстата. Средняя стоимость марки АИ-92 увеличилась на 1,42 ₽ и достигла 69,15 ₽ за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 1,28 рубля — до 76,01 ₽ за литр. Наиболее заметно за неделю прибавило в цене дизельное топливо — на 1,5 ₽, до 78,8 ₽ за литр. На практике цены на автомобильное топливо имеют уже не приоритетное значение, главное — его наличие.