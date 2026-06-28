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Минтранс Башкирии предупредил водителей о размытой дороге

Минтранс Башкирии предупредил автолюбителей о размытой дороге. Все произошло на 9 км трассы Черновское — Устиново — граница Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Водителей просят заранее планировать маршруты со стороны Учалов в направлении Миасса.

По информации управления ГАИ Челябинской области, причиной разрушения земельного полотна стали обильные осадки. На месте ЧП за безопасностью движения следят сотрудники Госавтоинспкции, МЧС и дорожные службы.

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