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Полузащитник Алексей Миронов продлил контракт с ФК «Ростов»

Алексей Миронов будет играть за ФК «Ростов» до 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

Полузащитник Алексей Миронов продлил контракт с ФК «Ростов» до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

— Теперь соглашение Леши с нашим клубом рассчитано до июня 2030 года. Мирон, ждем от тебя удачных матчей и голов дальними ударами, — говорится на сайте ФК «Ростов».

За 28 матчей на счету Алексея Миронова два гола и две голевые передачи. В мае 2026 года футболиста признали лучшим игроком клуба в сезоне.

Также ранее стало известно о переходе Кирилла Щетинина в ФК «Ахмат».

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