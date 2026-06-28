В Прикамье обустроят тропу на территории природного парка «Пермский»

Экологическую тропу обустроят на территории ландшафтного памятника регионального значения «Камень Ветлан» природного парка «Пермский». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края.
На территории разместятся входная зона, деревянный настил, стенды и указатели направления движения на развилках троп, поворотах, смотровые площадки, места отдыха, познавательные аншлаги и знаки. Металлическая лестница для подъема на Ветлан будет оборудована навесами для отдыха, а ступени выполнены из просечного листа. Смотровые площадки на территории плато оснастят металлическим ограждением.
«Когда мы формируем маршрут, обозначая его разными элементами инфраструктуры — аншлагами, стоянками, скамейками и навесами, мы регулируем туристический поток, распределяя его по заранее заданным направлениям. Это исключает, например, сход с тропы и риск повреждений экосистем, беспокойства животных», — подчеркнул министр по туризму Сергей Хорошутин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.