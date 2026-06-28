Задерживают выложивших в Сеть кадры ракетной атаки

Силовики задерживают волгоградцев, которые успели сделать фото и видео ракетной атаки на север областного центра и выложить их в Сеть. Теперь им может грозить не только огромный штраф в качестве административного наказания, но и уголовная ответственность — за государственную измену. Всё зависит от того, как следствие квалифицирует их действия. Подробности выяснял vlg.aif.ru.
«Есть погибшая»: последствия атаки 27 июня.
Ракетной атаке Волгоград подвергся в ночь с пятницы на субботу, 27 июня. Глава региона Андрей Бочаров сообщил сначала о 10 пострадавших сотрудниках предприятия на севере областного центра. Затем уточнил — пострадавших 11, все они доставлены в медучреждения.
Состояние двоих пациентов медики оценивали на 28 июня как тяжёлое. Пока врачи сражались за их жизнь, специалисты экстренных служб ликвидировали последствия атаки на завод и обнаружили там тело погибшей — 52-летней женщины.
Один из работников пока не найден. Восстановительные работы и поиски пропавшего продолжаются. Тем временем силовики продолжают свою работу: они мониторят соцсети и мессенджеры в поисках фото и видео с места событий — по закону Волгоградской области, запрещено снимать атаки БПЛА и ракетные атаки, а также их последствия. Тем более — выкладывать в Сеть. Каждому, кто нарушит этот запрет, может грозить не только административная, но и уголовная ответственность в случае, если им будет предъявлено обвинение в государственной измене.
«Призываю не снимать»: задержанные дают показания.
Несколько волгоградцев уже задержаны.
Одна из них — молодая девушка — признаётся: она действительно сняла на видео, как ракета летела в сторону завода. Кадрами она поделилась с родственниками и друзьями. Но не предполагала, что они могут оказаться в украинских пабликах.
«Я прошу прощения и призываю никого не снимать видео, не фотографировать и не рассылать по соцсетям», — говорит горожанка.
Беседой со следователем окончился выпускной для волгоградца, который выложил видео в канале, который ведёт для друзей. Парень, по его словам, снял ролик с двумя ракетами и одним беспилотником для себя, но не удержался и опубликовал на всеобщее обозрение после того, как в группе началось обсуждение события.
У следователя возникли вопросы: просил ли кто-то парня записать данное видео. Тот заверил — это была его собственная инициатива. Подросток пояснил: выкладывая ролик, он не предполагал, какими могут быть последствия. Больше подобное не повторится, заверил он.
Еще одна задержанная поделилась кадрами атаки в рабочем чате. Она сняла поднимающиеся над заводом клубы дыма. Отвечая на вопросы следователя, девушка клянётся: ей никто не предлагал деньги за съемку, никто её об этом не просил, сообщает v1.ru.
«Сейчас я понимаю то, что эти материалы могли попасть к врагу. И хочу призвать всех, чтобы никто никогда не делал никакие видео, никакие фото, не отправлял аудио- или видеосообщения — всё с лёгкостью может уйти к врагу», — осознала волгоградка.
Могут привлечь за госизмену: кадры могут попасть к врагу.
Накануне в пресс-службе Следкома России сообщили — в ведомстве будут расследовать «очередные преступления украинских вооружённых формирований в отношении мирных жителей Курской, Белгородской, Волгоградской областей и ЛНР».
Уточнялось: Луганской народной республике атака БПЛА унесла жизни двоих человек, четверо получили ранения. В Курской области пострадали два жителя в слободе Белой и деревне Гирьи Беловского района. В Белгородской области ранен житель посёлка Прохоровка Прохоровского округа.
На момент возбуждения уголовного дела ещё не было известно, что в Волгоградской области не только пострадали 11 мирных жителей, но и погибла женщина.
В ходе расследования могут быть привлечены к ответственности и те, кто снял кадры атаки и выложил их в Сеть: не исключено, что по ним возможно установить места дислокации средств противовоздушной обороны.
Действия нарушителей КоАП Волгоградской области могут быть квалифицированы следствием как госизмена. Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы и полумиллионный штраф.