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Собянин: Началось строительство индустриального парка в районе Царицыно

Началось строительство индустриального парка в бывшей промзоне № 32 «Котляково» в районе Царицыно. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

Источник: Freepik

«В бывшей промзоне № 32 “Котляково” в районе Царицыно началось строительство индустриального парка. Он расположится в границах МКАД, недалеко от МСД и ул. Кантемировская. Оттуда можно быстро доехать до МКАД, ТТК и других важных магистралей», — написал мэр.

Он отметил, что индустриальный парк будет состоять из трeх зданий. Каждое — на отдельном участке, с внутриквартальными проездами и парковочными местами. Парк рассчитан на производства электроники и фармацевтики, строительной, целлюлозно-бумажной и лeгкой промышленности. Завершить строительство всех трeх очередей планируется до 2029 года.

Мэр добавил, что благодаря запуску кластера в столице появится 430 новых рабочих мест. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта «Кадры». Одно из зданий построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Она работает в Москве с 2020 года и даeт льготы застройщикам, которые возводят не только жильe, но и необходимую для жизни инфраструктуру.

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