Собянин: Началось строительство индустриального парка в районе Царицыно

«В бывшей промзоне № 32 “Котляково” в районе Царицыно началось строительство индустриального парка. Он расположится в границах МКАД, недалеко от МСД и ул. Кантемировская. Оттуда можно быстро доехать до МКАД, ТТК и других важных магистралей», — написал мэр.
Он отметил, что индустриальный парк будет состоять из трeх зданий. Каждое — на отдельном участке, с внутриквартальными проездами и парковочными местами. Парк рассчитан на производства электроники и фармацевтики, строительной, целлюлозно-бумажной и лeгкой промышленности. Завершить строительство всех трeх очередей планируется до 2029 года.
Мэр добавил, что благодаря запуску кластера в столице появится 430 новых рабочих мест. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта «Кадры». Одно из зданий построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Она работает в Москве с 2020 года и даeт льготы застройщикам, которые возводят не только жильe, но и необходимую для жизни инфраструктуру.