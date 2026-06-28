Собянин: Началось строительство индустриального парка в районе Царицыно

Мэр добавил, что благодаря запуску кластера в столице появится 430 новых рабочих мест. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта «Кадры». Одно из зданий построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Она работает в Москве с 2020 года и даeт льготы застройщикам, которые возводят не только жильe, но и необходимую для жизни инфраструктуру.