В подмосковной Дубне открыли детский офтальмологический центр

Детский офтальмологический центр начал работать на базе детской поликлиники № 2 больницы в городе Дубне Московской области. Повышение качества медицинской помощи — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Центр оснащен новейшим оборудованием для диагностики и коррекции нарушений зрения, включая аппараты «Синоптофор МГ» и «ФОРБИС» для работы с косоглазием и бинокулярным зрением. Также там есть все необходимое для лечения амблиопии и спазмов аккомодации. Для повышения эффективности терапии будет применяться программа «Плеоптика 3», которая позволяет проводить лечение в интерактивном игровом формате.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.