В подмосковной Дубне открыли детский офтальмологический центр

Центр оснащен новейшим оборудованием для диагностики и коррекции нарушений зрения, включая аппараты «Синоптофор МГ» и «ФОРБИС» для работы с косоглазием и бинокулярным зрением. Также там есть все необходимое для лечения амблиопии и спазмов аккомодации. Для повышения эффективности терапии будет применяться программа «Плеоптика 3», которая позволяет проводить лечение в интерактивном игровом формате.