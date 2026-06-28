«СКА‑Хабаровск‑2» — «Ротор‑2» — 3:2. Волгоградцы боролись до финального свистка

Для волгоградцев это поражение стало очередным в серии неудач: перед отчётным матчем команда проиграла 5 из последних 5 игр, включая разгромы от «Рязани» 0:3 и «Волны» 0:4. СКА-Хабаровск-2 в предыдущем туре обыграл «Квант» 3:1 и сохранил инерцию. В личных встречах в рамках Второй лиги СКА-Хабаровск-2 ведёт со счётом 2:1 (победы 2:1 и 2:1, поражение 0:3).