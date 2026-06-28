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Кому с 1 августа пересчитают страховую пенсию?

Перерасчёт коснётся только работающих пенсионеров — за счёт взносов работодателя за 2025 год.

Перерасчёт коснётся только работающих пенсионеров — за счёт взносов работодателя за 2025 год.

С 1 августа произойдёт перерасчёт страховых пенсий.

Эта мера коснётся только работающих пенсионеров, за которых работодатель перечислял страховые взносы в 2025 г. Их конвертируют в дополнительные пенсионные баллы, и с 1 августа учтут при перерасчёте.

Напомним: страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров были проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%. Но с 2027 года произойдут изменения: пенсии будут повышать два раза в год — с 1 февраля и с 1 апреля.

Кроме того, с 1 октября 2026 года проиндексируют выплату военным пенсионерам.