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Четверо торпедовцев были выбраны на драфте НХЛ

Речь об игроках системы нижегородского хоккейного клуба.

Источник: Нижегородская правда

Процедура драфта проходила в течение двух дней в Баффало (США). Вслед за нападающим Глебом Пугачёвым клубы Национальной хоккейной лиги выбрали ещё трёх игроков системы нижегородского «Торпедо».

Напомним, что в первый день, когда состоялся только первый раунд, на Пугачёве остановил свой выбор «Монреаль Канадиенс». Глеб значится под номером 26.

Затем неожиданно прозвучало имя Егор Рыбкин — «Лос-Анджелес Кингз», номер 89. Неожиданность в том, что вратарь Рыбкин за весь прошлый сезон принял участие лишь в 11 матчах молодёжной команды «Чайка» (регулярный чемпионат МХЛ) и не был задействован на взрослом уровне.

Под номером 99 был выбран форвард Виктор Фёдоров. Если он отправится за океан, то в «Сиэтл Кракен».

Наконец, номер 173 — у нападающего Артёма Матюка, в него верит «Нью-Йорк Айлендерс». Матюк пока играл только за «Чайку».

«По количеству выбранных игроков “Торпедо” стало самым представительным российским клубом на драфте этого года», — отмечается на интернет-ресурсах нижегородского клуба.

За семь раундов были задрафтованы в общей сложности 223 хоккеиста. 25 из них — российские игроки.

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