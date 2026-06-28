Четверо торпедовцев были выбраны на драфте НХЛ

Затем неожиданно прозвучало имя Егор Рыбкин — «Лос-Анджелес Кингз», номер 89. Неожиданность в том, что вратарь Рыбкин за весь прошлый сезон принял участие лишь в 11 матчах молодёжной команды «Чайка» (регулярный чемпионат МХЛ) и не был задействован на взрослом уровне.