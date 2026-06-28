В Саратовской области прошел зерновой экономический форум «Золото Поволжья»

Второй Волжский зерновой экономический форум «Золото Поволжья» состоялся 24 июня в Саратовской области по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В число вопросов, которые обсудили участники, вошли текущее состояние и перспективы развития АПК Поволжья, предварительные прогнозы урожая 2026 года, меры государственной поддержки и инвестиционная активность в зерновом секторе. Тематические сессии были посвящены агрофинансам, инструментам финансирования экспортных сделок, логистике и грузоперевозкам сельхозпродукции, а также вопросам таможенного и фитосанитарного регулирования и сертификации.
«В плане перспектив видим, что сельхозтоваропроизводители продолжат наращивать складские мощности и совместно с РЖД строить погрузочно-разгрузочные пункты, осваивать новые экспортные направления. Перспективными видятся развитие мультимодальных перевозок, отгрузка жиров во флекситанках», — подчеркнул начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Саратовской области Олег Козлов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.