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В Саратовской области прошел зерновой экономический форум «Золото Поволжья»

В число его ключевых тем вошли состояние и перспективы развития АПК, прогнозы урожая 2026 года и меры господдержки.

Источник: Национальные проекты России

Второй Волжский зерновой экономический форум «Золото Поволжья» состоялся 24 июня в Саратовской области по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В число вопросов, которые обсудили участники, вошли текущее состояние и перспективы развития АПК Поволжья, предварительные прогнозы урожая 2026 года, меры государственной поддержки и инвестиционная активность в зерновом секторе. Тематические сессии были посвящены агрофинансам, инструментам финансирования экспортных сделок, логистике и грузоперевозкам сельхозпродукции, а также вопросам таможенного и фитосанитарного регулирования и сертификации.

«В плане перспектив видим, что сельхозтоваропроизводители продолжат наращивать складские мощности и совместно с РЖД строить погрузочно-разгрузочные пункты, осваивать новые экспортные направления. Перспективными видятся развитие мультимодальных перевозок, отгрузка жиров во флекситанках», — подчеркнул начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Саратовской области Олег Козлов.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.