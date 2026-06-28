Красноярцам назвали полезные для здоровья зубов продукты

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о рационе для красивой улыбки. Основу питания должны составлять продукты, богатые фтором (рыба, грецкие орехи, хлеб из муки грубого помола) и кальцием (молочные продукты, зеленые овощи, сухофрукты). Полезны для зубов твердые сорта сыра. Они богаты кальцием, казеином и фосфатами, которые активно восстанавливают зубную эмаль. Для укрепления десен важны железо и витамин B12 (содержатся в мясе), а также витамин C (апельсины, болгарский перец). В рационе должны присутствовать грубоволокнистые продукты, которые обеспечивают необходимую жевательную нагрузку. Например, твёрдые овощи (морковь, редис). Их волокна очищают зубы и массируют дёсны.