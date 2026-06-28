В Перми открыли первый творческий инкубатор «ТеатриУМ»

Концепцию первого в России творческого инкубатора «ТеатриУМ» представила директор ПГХУ. По ее словам, уникальное пространство превратит смелые идеи на стыке искусства, технологий и бизнеса в реальные масштабные проекты. Проект начнет работу с поддержки и развития креативных инициатив Прикамья.