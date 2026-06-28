Опасная жара: МВД призвало не оставлять детей одних в машине даже ненадолго

Синоптики сообщили, что сегодня на большей части территории Беларуси ожидается +30−34°С, по западу до +35−38°С, а в понедельник ожидается до +39°С.
«Ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле, даже! Под палящим солнцем салон нагревается с такой интенсивностью, что опасная для жизни температура будет достигнута в считанные минуты», — отметили в МВД.
Там подчеркнули, что в такую жару водителям нужно постоянно контролировать свое самочувствие.
Как только появились первые признаки недомогания, сонливости, нужно сделать остановку в тени, отдохнуть, освежиться прохладной водой, отметили в министерстве.
Там также призвали пожилых людей с хроническими заболеваниями отказаться от поездок, при невозможности — взять с собой необходимые лекарства и прохладительные напитки.
Сотрудники милиции также дали несколько важных рекомендаций и отметили, что органы внутренних дел в условиях аномально жаркой погоды ориентированы на оказание всесторонней помощи гражданам.
По их словам, в такую погоду нужно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, речь в первую очередь идет о периоде суток с 12:00 до 16:00.
«Надевайте головные уборы, легкую одежду из натуральных тканей», — призвали в МВД.
Там также отметили, что во время жары нужно пить много жидкости, чтобы не наступило обезвоживание организма.
В такую аномально жаркую погоду нужно исключить алкоголь, подчеркнули в МВД.
Ведомство призвало граждан, которые отдыхают с детьми у водоемов, не оставлять их без присмотра — даже на непродолжительное время.
«Сотрудники милиции ориентированы на оказание всесторонней помощи гражданам, обеспечение безопасных условий дорожного движения», — подчеркнули в министерстве.