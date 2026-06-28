Опасная жара: МВД призвало не оставлять детей одних в машине даже ненадолго

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Водителям в аномальную жару, которая установилась в Беларуси, нужно постоянно контролировать свое самочувствие, а также ни в коем случае не оставлять детей одних в салоне автомобиля даже ненадолго, заявили в Министерстве внутренних дел.