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Опасная жара: МВД призвало не оставлять детей одних в машине даже ненадолго

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Водителям в аномальную жару, которая установилась в Беларуси, нужно постоянно контролировать свое самочувствие, а также ни в коем случае не оставлять детей одних в салоне автомобиля даже ненадолго, заявили в Министерстве внутренних дел.

Сейчас в Ричмонде: +24° 1 м/с 92% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

Синоптики сообщили, что сегодня на большей части территории Беларуси ожидается +30−34°С, по западу до +35−38°С, а в понедельник ожидается до +39°С.

«Ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле, даже! Под палящим солнцем салон нагревается с такой интенсивностью, что опасная для жизни температура будет достигнута в считанные минуты», — отметили в МВД.

Там подчеркнули, что в такую жару водителям нужно постоянно контролировать свое самочувствие.

Как только появились первые признаки недомогания, сонливости, нужно сделать остановку в тени, отдохнуть, освежиться прохладной водой, отметили в министерстве.

Там также призвали пожилых людей с хроническими заболеваниями отказаться от поездок, при невозможности — взять с собой необходимые лекарства и прохладительные напитки.

Сотрудники милиции также дали несколько важных рекомендаций и отметили, что органы внутренних дел в условиях аномально жаркой погоды ориентированы на оказание всесторонней помощи гражданам.

По их словам, в такую погоду нужно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, речь в первую очередь идет о периоде суток с 12:00 до 16:00.

«Надевайте головные уборы, легкую одежду из натуральных тканей», — призвали в МВД.

Там также отметили, что во время жары нужно пить много жидкости, чтобы не наступило обезвоживание организма.

В такую аномально жаркую погоду нужно исключить алкоголь, подчеркнули в МВД.

Ведомство призвало граждан, которые отдыхают с детьми у водоемов, не оставлять их без присмотра — даже на непродолжительное время.

«Сотрудники милиции ориентированы на оказание всесторонней помощи гражданам, обеспечение безопасных условий дорожного движения», — подчеркнули в министерстве.