Яркое свечение в ночном небе напугало жителей Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода заметили необычное красное свечение в небе над городом в ночь с 27 на 28 июня. Кадрами горожане поделились в социальных сетях.
Свечение наблюдалось со стороны Кстовского района. Некоторые нижегородцы испугались, что оно может быть вызвано пожарами. Однако подобное свечение в небе периодически появлется из-за работы факела на химическом предприятии.
«Что за паника? Это факел горит так, давление сбрасывают», — написал один из горожан под постом.
«Такое свечение почти каждый если не каждый день. Даже днем иногда — работа такая у завода, куда деваться», — отметил нижегородец.
Напомним, звуки взрывов напугали жителей Кстовского района утром 24 июня. В этот день над регионом обезвредили 23 беспилотника.