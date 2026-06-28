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Яркое свечение в ночном небе напугало жителей Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода заметили необычное красное свечение в небе над городом в ночь с 27 на 28 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижнего Новгорода заметили необычное красное свечение в небе над городом в ночь с 27 на 28 июня. Кадрами горожане поделились в социальных сетях.

Свечение наблюдалось со стороны Кстовского района. Некоторые нижегородцы испугались, что оно может быть вызвано пожарами. Однако подобное свечение в небе периодически появлется из-за работы факела на химическом предприятии.

«Что за паника? Это факел горит так, давление сбрасывают», — написал один из горожан под постом.

«Такое свечение почти каждый если не каждый день. Даже днем иногда — работа такая у завода, куда деваться», — отметил нижегородец.

Напомним, звуки взрывов напугали жителей Кстовского района утром 24 июня. В этот день над регионом обезвредили 23 беспилотника.