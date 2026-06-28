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В Емельяново молодой парень ограбил заснувшего в подъезде соседа и отправился на шопинг

Сумма причиненного ущерба составила более 15 тыс. рублей.

В поселке Емельяново полицейские по горячим следам раскрыли кражу телефона и банковской карты.

В дежурную часть обратился 40-летний местный житель. Мужчина сообщил о краже личного имущества — сотового телефона и банковской карты.

Как выяснилось, пьяный потерпевший заснул на лестничной площадке в подъезде. Мимо проходил сосед, который воспользовался ситуацией и вытащил из карманов мужчины телефон и карту. Деньги с нее он потратил на продукты и алкоголь, а сотовый телефон решил оставить себе. Сумма причиненного ущерба составила более 15 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность причастного к преступлению и задержали его. Им оказался 26-летний житель пос. Емельяново, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.