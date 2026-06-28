В Емельяново молодой парень ограбил заснувшего в подъезде соседа и отправился на шопинг

Как выяснилось, пьяный потерпевший заснул на лестничной площадке в подъезде. Мимо проходил сосед, который воспользовался ситуацией и вытащил из карманов мужчины телефон и карту. Деньги с нее он потратил на продукты и алкоголь, а сотовый телефон решил оставить себе. Сумма причиненного ущерба составила более 15 тыс. рублей.