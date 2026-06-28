Пешехода сбили насмерть в Урюпинске в двух шагах от пешеходного перехода

Житель Урюпинска погиб вечером субботы, 28 июня, в дорожно-транспортном происшествии.
Авария случилась около 23:30 у дома на улице Штеменко, 1а. 19-летний водитель Jeep Wrangler сбил мужчину в двух шагах от пешеходного перехода — тот решил перейти проезжую часть, не дойдя до «зебры».
«В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В этот же день 19-летняя водитель «Лады Приоры» наехала на пешехода напротив дома на улице Героев Шипки, 21. Пересекавший дорогу в неустановленном месте волгоградец попал в больницу.
Ранее два школьника и малыш пострадали в ДТП в Волгоградской области, всем понадобилась помощь медиков.