Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пешехода сбили насмерть в Урюпинске в двух шагах от пешеходного перехода

Авария случилась 27 июня около 23:30 у дома на улице Штеменко, 1а.

Житель Урюпинска погиб вечером субботы, 28 июня, в дорожно-транспортном происшествии.

Авария случилась около 23:30 у дома на улице Штеменко, 1а. 19-летний водитель Jeep Wrangler сбил мужчину в двух шагах от пешеходного перехода — тот решил перейти проезжую часть, не дойдя до «зебры».

«В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В этот же день 19-летняя водитель «Лады Приоры» наехала на пешехода напротив дома на улице Героев Шипки, 21. Пересекавший дорогу в неустановленном месте волгоградец попал в больницу.

Ранее два школьника и малыш пострадали в ДТП в Волгоградской области, всем понадобилась помощь медиков.