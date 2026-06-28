«Приз Эльбруса» в Кабардино-Балкарии соберет горнолыжников из 25 регионов

Всероссийские детские соревнования «Приз Эльбруса» будут проходить с 2 по 5 июля в Кабардино-Балкарской Республике. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма региона.
Мероприятие объединит ребят в возрасте 12−15 лет из 25 регионов страны. Они будут состязаться в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант». Все гонки пройдут на высоте около 4 тысяч метров — такие условия станут серьезным испытанием даже для опытных юных горнолыжников.
«Приз Эльбруса» — одно из летних мероприятий на курорте, которое ежегодно собирает талантливую молодежь со всей России. В этом году география участников охватывает много регионов — от Краснодарского края до Дальнего Востока. Победителей определят по сумме двух попыток в каждой дисциплине. Кроме того, состоятся зрелищные спуски на высоте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.