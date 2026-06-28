В Москве выпускница впервые в истории ЕГЭ набрала 500 баллов

В средней школе Екатерина занималась по программе математической вертикали, затем перешла в инженерный предпрофессиональный класс. В её портфолио — победа в конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», а также призовые места на олимпиаде «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».