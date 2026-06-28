«Мечтавселенная Сбера» развернулась в Александровском саду

В День молодёжи Александровский сад на несколько часов превратился в точку притяжения молодежи. Здесь развернулась настоящая Мечта вселенная. Нижегородцы и гости города узнали, какие продукты и технологии Сбера могут помочь им реализовать свой потенциал.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«В Сбере мы ценим активных и инициативных людей, которые стремятся развиваться, учиться новому и ставить перед собой амбициозные цели. Мы готовы поддерживать это стремление и создавать возможности для профессионального роста. На нашей площадке в Александровском саду наши специалисты рассказывали, как пройти стажировку в Сбере и какие перспективы ждут тех, кто готов развиваться вместе с нами».
Особый интерес у молодой аудитории вызвал онлайн-проект «Сохранёнки». Здесь просто за прохождение мини-игр можно получить подарки от экосистемы Сбера и компаний-партнеров: спланировать летнее приключение с друзьями, освоить цифровые навыки или получить карьерный буст.
Светлана Ануфриева, министр молодёжной политики Нижегородской области:
«Молодежь Нижегородской области умеет мечтать, и, что самое ценное, делает это масштабно, смело и ежедневно. Наш регион — это пространство безграничных возможностей, где каждый может найти опору для своей идеи. В День молодежи мы хотим напомнить главное: мечтать — это просто, но именно в этой простоте скрыта огромная сила, способная менять мир вокруг. Отрадно, что сегодня, в наш общий праздник, такие проекты, как “Мечтавселенная Сбера”, вновь дарят ребятам вдохновение и веру в то, что любые горизонты открыты для них здесь, на нижегородской земле».
Участники фестиваля даже смогли заглянуть в будущее и представить, кем они могли бы быть в 2100 году.
Наталья Водина, посетительница «Мечтавселенной Сбера»:
«Пришла просто провести время в приятной атмосфере, а ушла с новыми знаниями! Мне доступно объяснили, как удобнее оплачивать покупки, копить и даже приумножать деньги. А ещё рассказали о стажировках — оказалось, это отличная возможность начать карьеру в крупнейшем банке страны! Было очень полезно, спасибо!».
«Мечтавселенная Сбера» показала, что мечты становятся реальностью, когда рядом есть технологии, знания и поддержка. А значит, даже самые смелые планы могут начаться с одного шага — решения действовать уже сегодня.