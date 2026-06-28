«Мечтавселенная Сбера» развернулась в Александровском саду

«Молодежь Нижегородской области умеет мечтать, и, что самое ценное, делает это масштабно, смело и ежедневно. Наш регион — это пространство безграничных возможностей, где каждый может найти опору для своей идеи. В День молодежи мы хотим напомнить главное: мечтать — это просто, но именно в этой простоте скрыта огромная сила, способная менять мир вокруг. Отрадно, что сегодня, в наш общий праздник, такие проекты, как “Мечтавселенная Сбера”, вновь дарят ребятам вдохновение и веру в то, что любые горизонты открыты для них здесь, на нижегородской земле».