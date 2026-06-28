Ефимов: Продолжается строительство пяти станций Троицкой линии метро

— В рамках строительства второго участка Троицкой линии работы идут на пяти из шести станций. Там начались работы основного цикла, устанавливаются ограждения котлованов, на двух из них уже выполняются земляные работы. Готовность второго этапа Троицкой линии метро составляет три процента. Так, станция «Сосенки» готова на 11 процентов. Здесь уже разработана половина запланированного объема — свыше 77 тысяч кубометров грунта. Также земляные работы ведутся на станции «Ватутинки», где выбрано более 92 тысяч кубометров грунта из общего объема в 152 тысячи. Ее готовность оценивается в пять процентов, — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.