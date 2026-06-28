Ефимов: Продолжается строительство пяти станций Троицкой линии метро

— В рамках строительства второго участка Троицкой линии работы идут на пяти из шести станций. Там начались работы основного цикла, устанавливаются ограждения котлованов, на двух из них уже выполняются земляные работы. Готовность второго этапа Троицкой линии метро составляет три процента. Так, станция «Сосенки» готова на 11 процентов. Здесь уже разработана половина запланированного объема — свыше 77 тысяч кубометров грунта. Также земляные работы ведутся на станции «Ватутинки», где выбрано более 92 тысяч кубометров грунта из общего объема в 152 тысячи. Ее готовность оценивается в пять процентов, — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Он также добавил, что на станциях «Ракитки», «Десна» и «Кедровая» продолжается устройство ограждающих конструкций и креплений котлованов. На «Кедровой» работы также ведутся в зоне будущих оборотных тупиков.
Работы на всех станциях второго этапа Троицкой линии планируется завершить в 2029 году.
Как напомнили в Градостроительном комплексе Москвы, в рамках первого этапа создания Троицкой линии построено 11 станций, в октябре 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте строительства второго этапа — от станции «Новомосковская» до «Троицка». В результате Троицкая линия метро пройдет от станции «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка. Ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет оформлена станция метро «СберСити».
«Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 84 станции метро, свыше 180 километров линий и 14 электродепо.