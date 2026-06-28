Грибы, шишки и ягоды в Красноярском крае разрешили собирать с 1 июля 2026

Первый замминистра природных ресурсов и лесного комплекса Алексей Большаков подписал документ, который официально открывает сезон «тихой охоты». Сроки старта зависят от района.
Раньше всех в лес отправятся жители пяти южных округов: Каратузского, Ермаковского, Минусинского, Курагинского и Шушенского. Им собирать грибы и ягоды можно уже с 1 июля 2026.
На Таймыре, в Богучанском и Кежемском округах сезон начнётся позже — с 20 июля. На всей остальной территории края разрешение вступит в силу 6 июля.
Для брусники график свой. Почти везде эта ягода будет доступна с 20 августа. Однако в Ермаковском и Енисейском округах её разрешат заготавливать только с 1 сентября. А в Богучанском округе и вовсе с 10 сентября.
Любителям кедрового ореха тоже придётся сверяться с календарём. По всему краю его сбор стартует 1 сентября. Но Богучанский, Мотыгинский, Северо-Енисейский, Енисейский, Кежемский и Эвенкийский округа подключатся на две недели позже, с 15 сентября 2026.