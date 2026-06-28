На Красноярской станции скорой помощи выбрали лучшие бригады

Конкурс лучших фельдшерских и врачебных бригад состоялся на Красноярской станции скорой помощи по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Соревнования приурочили ко Дню медицинского работника, сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Фельдшерские бригады в составе двух специалистов проходили пять испытаний, включая домашнее творческое задание на тему «Медицина без границ» и четыре профессиональных этапа. Медики показывали умения ставить катетер в вену, накладывать повязку на оба глаза, устанавливать диагнозы и подробно объяснять различные виды сыпи. По итогам профессионального блока конкурса лучшей стала фельдшерская бригада подстанции № 2.
В конкурсе на лучшую врачебную бригаду было четыре задания. Одной из самых сложных стала теоретическо-практическая задача с изменяющимися условиями. Во втором испытании специалисты по заданным условиям ставили диагноз и определяли тактику лечения. Первое место, набрав наибольшее количество баллов, заняла бригада подстанции № 5.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.