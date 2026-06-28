Гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры в Нижнем Новгороде

Международный гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с десятью лучшими участниками шахматного турнира, который состоялся в нижегородском парке «Швейцария». Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.
27 июня в Нижнем прошел региональный этап всероссийского турнира «Кубок Сергея Карякина». В турнире приняли участие 500 человек. По словам Сергея Карякина, организаторам даже пришлось ограничить число участников из-за высокого спроса, что свидетельствует о большом интересе к шахматам по всей стране.
Гроссмейстер отметил особую значимость Нижнего Новгорода для себя: именно здесь в ноябре 2023 года открылся первый именной шахматный клуб. С тех пор проект перерос в масштабную федеральную сеть, которая сегодня насчитывает уже более 130 клубов.
Первый заместитель главы администрации города Денис Скалкин поблагодарил Сергея Карякина и его команду за проведение турнира на знаковой городской площадке. Он подчеркнул, что большое количество молодых участников доказывает неугасающий интерес к этому виду спорта.
Директор городского департамента физкультуры и спорта Антон Ермаков рассказал, что в течение дня за досками соревновались представители шести возрастных категорий, включая детей и специальный турнир для ветеранов СВО.
Сергей Карякин, в свою очередь, высоко оценил красоту и благоустройство парка «Швейцария». Обращаясь к начинающим шахматистам, гроссмейстер призвал детей и взрослых активно заниматься спортом и стремиться к победам. Он подчеркнул, что даже если не всем суждено стать чемпионами мира, шахматы учат логически мыслить, просчитывать ходы наперед и развивать интеллектуальный потенциал, что крайне важно для каждого ребенка.
Победителям нижегородского этапа предстоят соревнования в Москве.