Гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры в Нижнем Новгороде

Сергей Карякин, в свою очередь, высоко оценил красоту и благоустройство парка «Швейцария». Обращаясь к начинающим шахматистам, гроссмейстер призвал детей и взрослых активно заниматься спортом и стремиться к победам. Он подчеркнул, что даже если не всем суждено стать чемпионами мира, шахматы учат логически мыслить, просчитывать ходы наперед и развивать интеллектуальный потенциал, что крайне важно для каждого ребенка.