Омский завод каучука модернизировал химическое производство

Завод «Омский каучук» (входит в группу компаний «Титан») модернизировал производство изопропилбензола в соответствии с целями нацпроекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области.
Ключевым этапом проекта стала замена системы воздушного охлаждения, позволившая повысить эффективность технологического процесса и надежность работы оборудования. Также на предприятии ввели в эксплуатацию новый аппарат воздушного охлаждения и увеличили производительность технологической схемы. Реализация проекта позволила увеличить мощность производства изопропилбензола с 490 до 530 тонн в сутки.
Отметим, продукция компании востребована как на внешнем рынке, так и внутри производственной цепочки ГК «Титан» — в качестве сырья для выпуска ключевых нефтехимических продуктов. Изопропилбензол является значимым промежуточным продуктом нефтехимии и используется при производстве фенола и ацетона.
«Последовательная модернизация производственных мощностей остается одним из приоритетов развития предприятия. Замена системы воздушного охлаждения позволила повысить надежность работы установки и увеличить объем выпуска продукции. Такие проекты создают основу для дальнейшего роста компании, обеспечивают стабильность поставок сырья для российских потребителей и способствуют укреплению технологической независимости отечественной химической промышленности», — подчеркнула генеральный директор ГК «Титан» Ольга Тарасенко.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.