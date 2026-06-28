В Хабаровском крае утонул ребёнок, выпавший с лодки

Вечером 27 июня на реке Мая в Аяно-Майском районе перевернулась моторная лодка. На борту были трое: 41-летний мужчина, его отец и маленький сын. Взрослые смогли выбраться на берег, мальчик 2019 года рождения утонул. В Хабаровском крае это не первая трагедия на воде с участием детей за этот сезон. Как всё произошло, почему лодка могла опрокинуться и какие похожие случаи уже были этим летом — в материале hab.aif.ru.
Роковой вечер на реке.
По предварительным данным, 27 июня около девяти вечера моторная лодка шла по Мае в районе посёлка Джигда. Судно двигалось примерно в 22 километрах ниже по течению от села Нелькан. На борту находились 42-летний мужчина, управлявший лодкой, а также его пожилой отец и несовершеннолетний сын. Все трое были без спасательных жилетов.
В какой-то момент рулевое управление дало сбой, и лодка опрокинулась. Судоводитель и его пассажиры мгновенно оказались в холодной воде.
«Лодка, предварительно, перевернулась из-за технической неполадки. Взрослые сумели выплыть на берег, ребёнок 2019 года рождения утонул», — сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
Ведётся следствие.
После трагедии следователь Комсомольского-на-Амуре следственного отдела на транспорте возбудил уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Сейчас следователи и криминалисты выясняют обстоятельства трагедии. Им предстоит понять, в каком состоянии была лодка, как её эксплуатировали, почему никто из троих не надел жилет и можно ли было избежать гибели ребёнка.
Не первая трагедия с ребёнком.
Это уже второй случай за сезон, когда в Хабаровском крае на воде гибнет ребёнок, выпавший с маломерного судна. 17 мая, когда навигация только набирала обороты, у села Богородское из-за сильного ветра перевернулась лодка. В ней находились 22-летний парень и 10-летняя девочка. Молодого человека спасли, ребёнка унесло течением. Девочку искали несколько дней, но так и не нашли — тело до сих пор не обнаружено.
Северная река не делает скидок.
На малых реках и больших протоках Хабаровского края лодка давно стала частью жизни. На ней ездят на рыбалку, к родственникам, в соседние сёла, на участки, к месту работы. В отдалённых районах без воды иногда невозможно представить обычный быт. Но привычка к реке часто становится ловушкой: если из года в год ходишь одним маршрутом, кажется, что всё под контролем.
Вода не принимает такие доводы. Техническая неисправность, резкий ветер, волна, поворот, перегруз, усталость, вечерние сумерки, отсутствие жилета — любой из этих факторов может стать роковым. Спасательный жилет в таких историях — грань между шансом и его отсутствием. Он не гарантирует спасение, но даёт время. Время, чтобы взрослый доплыл, чтобы кто-то успел схватить ребёнка, чтобы лодка или берег оказались ближе, чем кажется в первые секунды после опрокидывания.
Что важно помнить перед выходом на воду.
Случаи на Мае и у Богородского — повод вспомнить о правилах, которые слишком часто кажутся лишними. Прежде всего, ребёнок в лодке должен быть в спасательном жилете всегда — даже если путь короткий, погода привычная, взрослые опытные, а берег кажется рядом. Во-вторых, лодку и мотор нужно проверять до выхода, а не пытаться чинить на ходу: успех не гарантирован, а вот трагедия — вполне. В третьих, нельзя недооценивать ветер, время суток, скорость течения и расстояние до берега. И наконец, нельзя полагаться только на собственный опыт: в критический момент даже сильный взрослый человек спасает сначала себя, потому что когда стихия берёт верх, времени на спокойные и взвешенные решения уже не остаётся.