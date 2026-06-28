В Хабаровском крае утонул ребёнок, выпавший с лодки

Случаи на Мае и у Богородского — повод вспомнить о правилах, которые слишком часто кажутся лишними. Прежде всего, ребёнок в лодке должен быть в спасательном жилете всегда — даже если путь короткий, погода привычная, взрослые опытные, а берег кажется рядом. Во-вторых, лодку и мотор нужно проверять до выхода, а не пытаться чинить на ходу: успех не гарантирован, а вот трагедия — вполне. В третьих, нельзя недооценивать ветер, время суток, скорость течения и расстояние до берега. И наконец, нельзя полагаться только на собственный опыт: в критический момент даже сильный взрослый человек спасает сначала себя, потому что когда стихия берёт верх, времени на спокойные и взвешенные решения уже не остаётся.