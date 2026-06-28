Лучшего водителя электробуса 2026 года определили в Москве

Конкурс прошел на эксплуатационной площадке «Останкино» Мосгортранса. Именно с нее в 2018 году началась история столичного электробуса. Тогда инновационные машины впервые вышли на городские маршруты. В этом году для гостей и болельщиков здесь представили самые современные модели электробусов, провели тематические мероприятия и рассказали, как присоединиться к команде московского транспорта.