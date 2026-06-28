Лучшего водителя электробуса 2026 года определили в Москве

«Уже шестой год подряд в столице проводим конкурс “Московские мастера” среди водителей самого современного и экологичного городского транспорта. Поздравляем победителей и желаем новых успехов! По поручению Сергея Собянина постоянно улучшаем для наших сотрудников условия труда. Их профессионализм гарантирует безопасность и комфорт поездок миллионов пассажиров», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Лучшим водителем электробуса 2026 года по итогам конкурса «Московские мастера» стал Олег Гордиенко, второе место занял Олег Лисник, а третье — Сергей Птюшкин.
Конкурс прошел на эксплуатационной площадке «Останкино» Мосгортранса. Именно с нее в 2018 году началась история столичного электробуса. Тогда инновационные машины впервые вышли на городские маршруты. В этом году для гостей и болельщиков здесь представили самые современные модели электробусов, провели тематические мероприятия и рассказали, как присоединиться к команде московского транспорта.
Москва развивает наземный городской транспорт. Комфортные и современные автобусы, электробусы и трамваи подвозят пассажиров к важным социальным объектам, популярным столичным местам и станциям рельсового каркаса. Для водителей предусмотрены достойные условия труда, которые постоянно улучшают.