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За минувшие сутки в Ростовской области погибли три человека

Суточную статистику происшествий опубликовала пресс-служба донского главка МЧС.

В Ростовской области за сутки, 27 июня 2026 года, спасатели ликвидировали ряд происшествий. По данным пресс‑службы донского главка МЧС, потушено 11 техногенных пожаров и три возгорания сухой растительности.

По даннмы ведомства, сотрудники МЧС выезжали на четыре дорожно‑транспортных происшествия — в одном из них погиб человек.

Трагедии также произошли на водных объектах: там погибли два человека. Всего для реагирования на происшествия было задействовано 192 сотрудника МЧС и 48 единиц спецтехники.

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