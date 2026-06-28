9 млн рублей выделили на снабжение судов двух портов Ростовской области

В Ростовской области опубликовали информацию по итогам тендера на поставку дизельного топлива для судов двух морских портов региона. Документацию можно найти на сайте госзакупок.
Заказчик — ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация». По условиям контракта требовалась поставка товара для нефтеналивных судов (рейд Кампличка) в акватории морских портов Ростова-на-Дону и Азова. 86 тонн топлива необходимо было передать «наливом закрытым способом». На эти цели планировали выделить 9,9 млн рублей.
Отдельно был открыт еще один подобный тендер, но на поставку большего количества топлива с начальной ценой контракта в 34,8 млн рублей. В этом случае определить поставщика должны 1 июля 2026 года.
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