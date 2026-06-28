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Два человека пострадали: стали известны подробности аварии на окружной, где посреди дороги видели разбитую машину

В больницу увезли водителя и пассажира из разных легковушек.

Источник: Клопс.ru

После аварии под Калининградом, где на дороге видели разбитую легковушку, двух человек увезли в больницу. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 28 июня.

ДТП произошло накануне около 18:35 в конце Советского проспекта. Мужчина 1986 года рождения на Volkswagen столкнулся с Suzuki, за рулём которого был его ровесник. Пострадали пассажир первой машины и водитель второй. Инспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.

По словам очевидцев, у одной из легковушек после удара сильно смяло заднюю часть: пострадали багажник, бампер и стекло. Повреждённые детали свисали почти до дороги.

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