Месси против Кабо-Верде. Полное расписание 1/16 плей-офф чемпионата мира по футболу, который показывает белорусский телеканал

На чемпионате мира по футболу 28 июня завершился групповой раунд и в этот же день начнется плей-офф, который покажет белорусский телеканал «Спорт ТВ». Встречи можно увидеть в прямом эфире. Матчи покажут еще и в записи.
Игры на выбывание начнутся сражением Канады против ЮАР. Вот полное расписание матчей 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу-2026 (время белорусское):
28 июня. 22.00. ЮАР — Канада;
29 июня. 23.30. Германия — Парагвай;
29 июня. 20.00. Бразилия — Япония;
30 июня. 4.00. Нидерланды — Марокко;
30 июня. 20.00. Кот-д’Ивуар — Норвегия;
1 июля. 00.00. Франция — Швеция;
1 июля. 23.00. Бельгия — Сенегал;
1 июля. 4.00. Мексика — Эквадор;
1 июля. 19.00. Англия — ДР Конго;
2 июля. 22.00. Испания — Австрия;
2 июля. 3.00. США — Босния и Герцеговина;
3 июля. 2.00. Португалия — Хорватия;
3 июля. 21.00. Австралия — Египет;
3 июля. 6.00. Швейцария — Алжир;
4 июля. 1.00. Аргентина — Кабо-Верде;
4 июля. 4.30. Колумбия — Гана.
Прочитайте, что белоруска Арина Соболенко высказалась о своем агрессивном образе: «Понимаю, почему некоторые люди думают, что я стерва».