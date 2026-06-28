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Месси против Кабо-Верде. Полное расписание 1/16 плей-офф чемпионата мира по футболу, который показывает белорусский телеканал

Белорусский телеканал покажет матчи 1/16 плей-офф чемпионата мира — пары названы.

Источник: Комсомольская правда

На чемпионате мира по футболу 28 июня завершился групповой раунд и в этот же день начнется плей-офф, который покажет белорусский телеканал «Спорт ТВ». Встречи можно увидеть в прямом эфире. Матчи покажут еще и в записи.

Игры на выбывание начнутся сражением Канады против ЮАР. Вот полное расписание матчей 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу-2026 (время белорусское):

28 июня. 22.00. ЮАР — Канада;

29 июня. 23.30. Германия — Парагвай;

29 июня. 20.00. Бразилия — Япония;

30 июня. 4.00. Нидерланды — Марокко;

30 июня. 20.00. Кот-д’Ивуар — Норвегия;

1 июля. 00.00. Франция — Швеция;

1 июля. 23.00. Бельгия — Сенегал;

1 июля. 4.00. Мексика — Эквадор;

1 июля. 19.00. Англия — ДР Конго;

2 июля. 22.00. Испания — Австрия;

2 июля. 3.00. США — Босния и Герцеговина;

3 июля. 2.00. Португалия — Хорватия;

3 июля. 21.00. Австралия — Египет;

3 июля. 6.00. Швейцария — Алжир;

4 июля. 1.00. Аргентина — Кабо-Верде;

4 июля. 4.30. Колумбия — Гана.

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