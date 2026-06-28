Исследование: Калининград вошёл в топ направлений для путешествий в день рождения

Калининград вошёл в число самых популярных направлений, куда россияне отправляются отмечать день рождения. Такие данные приводит авиакомпания S7 Airlines, проанализировавшая перелёты своих пассажиров за последний год.
По данным исследования, в пятёрку самых востребованных направлений для праздничных поездок вошли Дубай, Стамбул, Шанхай, Калининград и Санкт-Петербург.
Особой популярностью Калининград пользуется у миллениалов. Среди российских направлений они чаще всего выбирали именно Балтийское побережье и Санкт-Петербург. При этом москвичи в свой день рождения чаще отправлялись отдыхать в Калининградскую область, тогда как жители Новосибирска отдавали предпочтение Санкт-Петербургу.
Калининград также вошёл в число популярных направлений у зумеров — наряду со Стамбулом и Дубаем. Среди путешественников старшего поколения регион оказался в одном ряду с Санкт-Петербургом, Дубаем, Шанхаем и Пхукетом.