Исследование: Калининград вошёл в топ направлений для путешествий в день рождения

Особой популярностью Калининград пользуется у миллениалов. Среди российских направлений они чаще всего выбирали именно Балтийское побережье и Санкт-Петербург. При этом москвичи в свой день рождения чаще отправлялись отдыхать в Калининградскую область, тогда как жители Новосибирска отдавали предпочтение Санкт-Петербургу.