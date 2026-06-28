Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отбой ракетной угрозы объявили в Ростовской области днем 28 июня

На Дону сообщили о снятии ракетной угрозы.

Источник: Комсомольская правда

Отбой ракетной угрозы объявили в Ростовской области днем 28 июня. Оповещение поступило от МЧС.

Ракетная угроза сохранялась с 10:56 до 11:58. В этот период всем рекомендовали спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Напомним, в ночь на 28 июня 20 БПЛА уничтожили в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше