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Создание и продвижение турмаршрутов обсудили на конференции в Приамурье

Также для сотрудников отрасли впервые организовали бизнес-батл.

Источник: Национальные проекты России

Конференция, посвященная продвижению туристических маршрутов, прошла 4 июня на площадке центра «Мой бизнес» в Амурской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.

Участниками события стали более 70 представителей туристической отрасли Приамурья: туроператоры, экскурсоводы, представители частных и государственных музеев, рестораторы и отельеры. Они обсудили создание и продвижение туристических продуктов, развитие территорий через креативные индустрии, а также инструменты межрегионального и международного взаимодействия.

Кроме того, был организован первый бизнес-батл, в котором приняли участие представители туристической отрасли. В творческом формате они презентовали и защищали свои проекты перед экспертами и аудиторией. Победители бизнес-батла получили право войти в экспертный совет финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.