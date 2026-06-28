Создание и продвижение турмаршрутов обсудили на конференции в Приамурье

Конференция, посвященная продвижению туристических маршрутов, прошла 4 июня на площадке центра «Мой бизнес» в Амурской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.
Участниками события стали более 70 представителей туристической отрасли Приамурья: туроператоры, экскурсоводы, представители частных и государственных музеев, рестораторы и отельеры. Они обсудили создание и продвижение туристических продуктов, развитие территорий через креативные индустрии, а также инструменты межрегионального и международного взаимодействия.
Кроме того, был организован первый бизнес-батл, в котором приняли участие представители туристической отрасли. В творческом формате они презентовали и защищали свои проекты перед экспертами и аудиторией. Победители бизнес-батла получили право войти в экспертный совет финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.