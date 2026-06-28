В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта

«Идет укладка финишного слоя асфальтобетонной смеси на обходе Алушты. Протяженность четырехполосного участка — 7,8 километра. Магистраль пролегает частично в горной местности и включает возведение большого количества искусственных сооружений», — говорится в сообщении.
Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе.
Завершить работы планируют к концу 2026 года.
К строительству четырехполосной автодороги в обход Алушты компания «ВАД» приступила в 2023 году.
Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика.
В марте этого года министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил, что рабочее движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года.
Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров — в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.