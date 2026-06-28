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В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости Крым. На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании «ВАД».

«Идет укладка финишного слоя асфальтобетонной смеси на обходе Алушты. Протяженность четырехполосного участка — 7,8 километра. Магистраль пролегает частично в горной местности и включает возведение большого количества искусственных сооружений», — говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе.

Завершить работы планируют к концу 2026 года.

К строительству четырехполосной автодороги в обход Алушты компания «ВАД» приступила в 2023 году.

Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика.

В марте этого года министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил, что рабочее движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года.

Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров — в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.

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