В Ростовской области отменили ракетную опасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн — РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС.
Тревога продлилась чуть более часа.
«Отбой ракетной опасности в Ростовской области», — говорится в сообщении.
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