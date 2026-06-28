Лесные пожарные в Амгинском районе Якутии получили новый автомобиль

Автомобиль повышенной проходимости ГАЗ «Садко-Некст» поступил в Амгинский филиал «Якутлесресурса» по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Как подчеркнул руководитель «Якутлесресурса» Виктор Омуков, новый вездеход станет важным инструментом в борьбе с огненной стихией. Автомобиль будут использовать не только при тушении лесных пожаров, но и при выполнении профилактических мероприятий по охране и защите лесов.
Основное предназначение машины — оперативный вывоз личного состава к местам возгорания, для создания минерализованных полос и проведения патрулирования в самых труднодоступных территориях. Автомобиль вмещает шесть человек, а грузовой отсек позволяет перевозить необходимое противопожарное оборудование и инвентарь.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.