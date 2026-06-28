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В Ростовской области закрыли музей, куда попал беспилотник ВСУ

Музей «Самбекские высоты» в Ростовской области закрыли для посещения.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн — РИА Новости. Музей «Самбекские высоты» в Ростовской области, куда накануне попал беспилотник ВСУ, в воскресенье закрыт для посещения, сообщает информационная служба музея.

В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки. Пострадали 12 человек, из них десять были госпитализировали. К вечеру в больнице оставались два человека.

«Внимание! 28 июня для посещения закрыты все объекты музея “Самбекские высоты”, — говорится в сообщении.

Как ранее информировал губернатор, в музее повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. В воскресенье на территории комплекса планировалось начать работы по ликвидации последствий атаки и оценке масштаба повреждений.

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