В Ростовской области закрыли музей, куда попал беспилотник ВСУ

В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки. Пострадали 12 человек, из них десять были госпитализировали. К вечеру в больнице оставались два человека.