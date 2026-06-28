Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижний Новгород дебютировал на «Дне поля»

Праздник аграриев развернулся на опытном поле Нижегородского НИИ сельского хозяйства в посёлке Селекционной станции Кстовского района.

Впервые Нижний Новгород стал участником агропромышленной выставки «День поля» — и сделал это с размахом. Праздник аграриев развернулся на опытном поле Нижегородского НИИ сельского хозяйства в посёлке Селекционной станции Кстовского района.

И. о. первого заместителя главы администрации города Елена Антонова подчеркнула: после объединения с Кстовом «больший Нижний» с радостью представил свою экспозицию на празднике. По её словам, теперь, когда Кстовский округ и Нижний Новгород — единое целое, выставка обрела для горожан особое значение. Город делает ставку на уважение к труду и народное мастерство: развивает агротуризм, проводит гастрономические фестивали и бережно хранит традиции.

На стенде Нижнего Новгорода гости не просто знакомились с сельхозпроизводителями и хозяйствами Кстовского района — они погружались в атмосферу ремёсел. Желающие пробовали силы в мастер‑классах по гончарному искусству и резьбе по дереву. А городовые города провели экскурсии по инсталляциям музея‑заповедника «Щёлоковский хутор» и Центра народной культуры «Берегиня». Настроение празднику добавил ансамбль народной песни «Любава» — коллектив выступил на торжественном открытии.

О масштабах выставки говорит число участников: более 140 предприятий приехали из Нижегородской, Московской и Кировской областей, Республики Марий Эл, Чебоксар, Удмуртии и даже из Республики Беларусь.

По данным организаторов, «День поля‑2026» помогает воплощать задачи нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в 2025 году по решению президента Владимира Путина.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше