Нижний Новгород дебютировал на «Дне поля»

И. о. первого заместителя главы администрации города Елена Антонова подчеркнула: после объединения с Кстовом «больший Нижний» с радостью представил свою экспозицию на празднике. По её словам, теперь, когда Кстовский округ и Нижний Новгород — единое целое, выставка обрела для горожан особое значение. Город делает ставку на уважение к труду и народное мастерство: развивает агротуризм, проводит гастрономические фестивали и бережно хранит традиции.