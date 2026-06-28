Нижний Новгород дебютировал на «Дне поля»

Впервые Нижний Новгород стал участником агропромышленной выставки «День поля» — и сделал это с размахом. Праздник аграриев развернулся на опытном поле Нижегородского НИИ сельского хозяйства в посёлке Селекционной станции Кстовского района.
И. о. первого заместителя главы администрации города Елена Антонова подчеркнула: после объединения с Кстовом «больший Нижний» с радостью представил свою экспозицию на празднике. По её словам, теперь, когда Кстовский округ и Нижний Новгород — единое целое, выставка обрела для горожан особое значение. Город делает ставку на уважение к труду и народное мастерство: развивает агротуризм, проводит гастрономические фестивали и бережно хранит традиции.
На стенде Нижнего Новгорода гости не просто знакомились с сельхозпроизводителями и хозяйствами Кстовского района — они погружались в атмосферу ремёсел. Желающие пробовали силы в мастер‑классах по гончарному искусству и резьбе по дереву. А городовые города провели экскурсии по инсталляциям музея‑заповедника «Щёлоковский хутор» и Центра народной культуры «Берегиня». Настроение празднику добавил ансамбль народной песни «Любава» — коллектив выступил на торжественном открытии.
О масштабах выставки говорит число участников: более 140 предприятий приехали из Нижегородской, Московской и Кировской областей, Республики Марий Эл, Чебоксар, Удмуртии и даже из Республики Беларусь.
По данным организаторов, «День поля‑2026» помогает воплощать задачи нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в 2025 году по решению президента Владимира Путина.