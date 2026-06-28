Технологии беспилотных авиасистем представят на выставке в Татарстане

Выставка-форум «Дрон Экспо — 2026» будет проходить с 8 по 10 июля в Республике Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Гостям мероприятия покажут технологии, которые определят развитие беспилотной авиации на годы вперед. Производители и разработчики представят новые платформы, системы навигации, сенсоры, решения на базе искусственного интеллекта и многое другое. Выставка-форум состоится в центре «Казань Экспо». Всего участниками станут более 200 ведущих компаний из России, Белоруссии и Китая.
«Татарстан имеет богатый опыт организации и проведения масштабных международных форумов и выставок на различных площадках. Благодаря своей отличной инфраструктуре, профессиональной команде и удобной логистике “Казань Экспо” успешно принимает крупные международные мероприятия любого уровня, способствуя развитию бизнес-диалога, технологического обмена и культурных связей», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.