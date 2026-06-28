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Депутат ГД Саблин: Два детсада возведут в Филимонковском районе в 2027 году

Два детских сада возведут в Филимонковском районе в 2027 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил Герой России, депутат Государственной думы Российской Федерации, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Саблин, комментируя старт работ по возведению первого этажа здания будущего детского сада на ул. Харлампиева и завершение устройства монолитных конструкций основания второго дошкольного корпуса на этой же улице.

Источник: Аргументы и факты

«Площадь каждого трехэтажного корпуса составляет 4,5 тыс. кв. м — в общей сложности в детских садах разместятся 20 групп дошколят. Завершить строительство объектов планируется в 2027 году. После ввода зданий в эксплуатацию детские сады передадут в столичную систему образования. В результате дети получат современные, хорошо оснащенные пространства для обучения и творчества, отвечающие московским стандартам», — отметил Саблин.

На площадке «Северная» выполнены монолитные работы технического уровня и готова часть конструкций первого этажа, сейчас идет устройство стен и перегородок. В ближайшее время строители рассчитывают завершить эту работу на первом этаже, а также начать монтаж инженерных систем в подвале. На площадке «Южная» уже залито основание здания. На данный момент здесь возводят конструкции технического этажа и завершают гидроизоляцию фундамента. К середине лета планируют приступить к возведению первого этажа.

Каждый сад рассчитан на 250 детей. Помимо групповых помещений, в зданиях будет многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, кабинеты специалистов и пространства для развивающих занятий. В объектах создадут безбарьерную среду. Территорию, которая находится около детских садов, благоустроят, там появятся игровые и спортивные площадки.

За последние 15 лет в Москве построено порядка 500 дошкольных учреждений, в общей сложности — более 700 объектов образования. Из них около четверти возведены на территории ТиНАО: здесь появилось более 100 детских садов и 65 школ. Планируется, что до конца года в столице откроется еще около 60 объектов образования.

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