Депутат ГД Саблин: Два детсада возведут в Филимонковском районе в 2027 году

«Площадь каждого трехэтажного корпуса составляет 4,5 тыс. кв. м — в общей сложности в детских садах разместятся 20 групп дошколят. Завершить строительство объектов планируется в 2027 году. После ввода зданий в эксплуатацию детские сады передадут в столичную систему образования. В результате дети получат современные, хорошо оснащенные пространства для обучения и творчества, отвечающие московским стандартам», — отметил Саблин.
На площадке «Северная» выполнены монолитные работы технического уровня и готова часть конструкций первого этажа, сейчас идет устройство стен и перегородок. В ближайшее время строители рассчитывают завершить эту работу на первом этаже, а также начать монтаж инженерных систем в подвале. На площадке «Южная» уже залито основание здания. На данный момент здесь возводят конструкции технического этажа и завершают гидроизоляцию фундамента. К середине лета планируют приступить к возведению первого этажа.
Каждый сад рассчитан на 250 детей. Помимо групповых помещений, в зданиях будет многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, кабинеты специалистов и пространства для развивающих занятий. В объектах создадут безбарьерную среду. Территорию, которая находится около детских садов, благоустроят, там появятся игровые и спортивные площадки.
За последние 15 лет в Москве построено порядка 500 дошкольных учреждений, в общей сложности — более 700 объектов образования. Из них около четверти возведены на территории ТиНАО: здесь появилось более 100 детских садов и 65 школ. Планируется, что до конца года в столице откроется еще около 60 объектов образования.