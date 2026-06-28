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В Свердловской области девятые классы окончили 54 тысячи школьников

Одиннадцатый класс на Среднем Урале окончили 18 тысяч юношей и девушек.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области прошли выпускные. В этом году девятый класс окончили 54 тысячи молодых свердловчан, а одиннадцатый класс — 18 тысяч.

— Для десятков тысяч выпускников начинается новый жизненный этап, — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях. — Одиннадцатиклассники прощаются с родными школами и начинают взрослую жизнь. Перед выбором стоят девятиклассники — их в регионе 54 тысячи. Кто-то продолжит обучение за школьной партой, готовясь к поступлению в вузы. Кто-то уже определился с профессией и поступит в колледжи и техникумы.

Приемная кампания в системе среднего профессионального образования Свердловской области будет идти до 15 августа. В регионе предусмотрено больше 27 тысяч мест на бюджете для абитуриентов. Также в рамках проекта «Профессионалитет» набор был увеличен на 3000 человек.

— Мы расширяем возможности федерального проекта «Профессионалитет» и в этом году откроем семь образовательных кластеров, увеличив их количество на Среднем Урале до двадцати, — сказал глава Свердловской области.