В Свердловской области девятые классы окончили 54 тысячи школьников

— Для десятков тысяч выпускников начинается новый жизненный этап, — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях. — Одиннадцатиклассники прощаются с родными школами и начинают взрослую жизнь. Перед выбором стоят девятиклассники — их в регионе 54 тысячи. Кто-то продолжит обучение за школьной партой, готовясь к поступлению в вузы. Кто-то уже определился с профессией и поступит в колледжи и техникумы.