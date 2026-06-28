В Челябинске автобус № 50 последует до поселка Пригородного с 1 июля

Со среды, 1 июля, автобус № 50, который ранее следовал от улицы Мамина до Петра Столыпина, теперь будет ехать по Новоградскому проспекту до поселка Пригородного. Кроме того, вместо проспекта Ленина транспорт последует по Труда, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
«Автобусы будут ходить по улицам Первой Пятилетки, Труда, Российской, Братьев Кашириных. На северо-западе трасса движения пройдет по Новоградскому проспекту до Пригородного. Изменения позволят сократить время в пути между северо-востоком и северо-западом, а также обеспечить новые микрорайоны городским транспортом», — объяснили в мэрии.
На маршруте сохранятся все льготы. Кроме того, его можно будет отслеживать на картах.
Начиная с 1 июля перевозить пассажиров начнут 18 малых автобусов с интервалом 10—15 минут в будни и 12 автобусов с интервалом 15 минут в выходные.
В первый рейс от Мамина автобус будет отправляться в 5:45 по будням и в 6:16 по выходным, от Пригородного — в 7:10 по будням и в 7:45 по выходным дням. Последний рейс от Мамина запланирован на 21:45 в будни и в 21:15 в выходные, от Пригородного — в 20:15 в будни и в 21:45 в выходные.
Для движения по проспекту Ленина с северо-востока пассажирам рекомендовали пользоваться автобусом № 4, с северо-запада — автобусами № 2 и 64. От Петра Столыпина до Чичерина можно добраться на автобусе № 71.