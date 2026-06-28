В Челябинске автобус № 50 последует до поселка Пригородного с 1 июля

В первый рейс от Мамина автобус будет отправляться в 5:45 по будням и в 6:16 по выходным, от Пригородного — в 7:10 по будням и в 7:45 по выходным дням. Последний рейс от Мамина запланирован на 21:45 в будни и в 21:15 в выходные, от Пригородного — в 20:15 в будни и в 21:45 в выходные.